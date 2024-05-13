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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'nda Çocuk Şenliği Düzenledi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Pınarbaşı ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Şenlikte çeşitli aktiviteler ve gösteriler yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Pınarbaşı ilçesinde çocuk şenliği düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı.

Şenlikte, şişme oyun alanları, sahne gösterileri, ahşap ve sahne oyunları gibi aktiviteler yer aldı.

Çocuklar, etkinlikte keyifli zaman geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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