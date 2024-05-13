Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'nda Çocuk Şenliği Düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Pınarbaşı ilçesinde çocuk şenliği düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı.

Şenlikte, şişme oyun alanları, sahne gösterileri, ahşap ve sahne oyunları gibi aktiviteler yer aldı.

Çocuklar, etkinlikte keyifli zaman geçirdi.