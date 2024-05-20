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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeleri Ücretsiz Ziyarete Açtı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Müzeler Günü'nde ücretsiz ziyarete açtığı müzeleri 2 bin 706 kişi ziyaret etti. Ayrıca belediye hizmet binalarında enerji tasarrufu için led lamba değişimi yapıldı. AK Parti İl Başkanı ve belediye başkanları arasında yapılan toplantıda ise yapılan ve yapılacak olan yatırımlar değerlendirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Müzeler Günü'nde ücretsiz ziyarete açtığı müzeleri 2 bin 706 kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler, Uluslararası Müzeler Günü'nde ücretsiz hizmet verdi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği müzelere gün içerisinde 2 bin 706 kişi ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin hizmet binaları tasarruflu aydınlatılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında sahip olduğu kamu kaynaklarını daha etkin kullanabilmek amacıyla uyguladığı tasarruf tedbirleri kapsamında, hizmet binalarındaki 4 bin 270 ampulü led lamlarla değiştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörü Vedat Kılıç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla belediyemize ait hizmet binalarında enerji tasarrufu kapsamında 4 bin 270 led lamba değişimi yaparak belediyemize yıllık enerji tasarrufunda yüzde 35'lik katkı sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Kayseri'de değerlendirme toplantısı yapıldı

Ak Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediye Başkanları ile bir araya gelerek hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükkılıç ve Üzüm, belediye başkanlarıyla Büyükşehir Belediyesinde bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, ilçelerde yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile şehrin geleceğine yönelik projeler istişare edildi.

Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın bereketini yaşadıklarını belirterek, tüm belediye başkanlarıyla omuz omuza verip, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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