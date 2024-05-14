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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes'e 12 tenis kortu kazandırıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'i spor merkezi haline getirmek için 12 tenis kortu inşa edecek. Belediye meclisi tarafından alınan kararla, tenis kortlarının 10 yıla kadar kiraya verilmesi planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 12 ay spor merkezi haline getirmeyi amaçladığı Erciyes'e 12 tenis kortu kazandırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplandı.

14 asıl, 27 ek olmak üzere toplam 41 gündem maddesinin meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandığı toplantıda, Erciyes'i yılın her dönemi turizm ve sporun merkezi haline getirecek bir karar alındı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, gündemine aldığı Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi 8859 ada 12 parselde yer alan 12 tenis kortu alanının 10 yıla kadar yap, işlet, devret modeliyle kiraya verilmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi encümenine yetki verilmesi talebini oy birliği ile kabul etti.

Kaynak: AA / Güncel

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