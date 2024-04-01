Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti Adayı Memduh Büyükkılıç Tarafından Kazanıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Memduh Büyükkılıç 277 bin 148, Yeniden Refah adayı Abdullah Özkırış 140 bin 384 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 92,68 )

-Büyükkılıç'ın öz geçmişi

Kayseri'nin Develi ilçesinde 1953'te doğan Memduh Büyükkılıç, ilk, orta ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladı. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Büyükkılıç, İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı gibi STK'lerde yöneticilik ve başkanlık yaptı.

Siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak giren Büyükkılıç, 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında Fazilet Partisinden Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında da AK Parti'den Melikgazi Belediye Başkanlığı'na seçildi.

31 Mart 2019 tarihinde AK Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.