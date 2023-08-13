Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Kayseri'nin 16 ilçesinde yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde Kayserililerin hizmetine sunmaya devam eden Başkan Büyükkılıç, sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri de bizzat dinlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Büyükkılıç, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Mahallesi ziyaretinde Başkan Büyükkılıç ve Akar'a AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de eşlik etti. Zeki Soygüllüce Camii'nde kılınan öğle namazının ardından vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda çay eşliğinde sohbet eden Büyükkılıç ve Akar, mahalle sakinlerinin taleplerini bizzat dinledi.

Başkan Büyükkılıç ve Akar, mahalle sakinlerinin ilgisi ve sevgisi ile karşılanırken vatandaşlar Büyükkılıç ile Akar'a Kayseri'ye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ