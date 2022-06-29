Kaymakam Pişkin ve Başkan Tutal'dan mahalle ziyareti - Haberler

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Kaymakam Pişkin ve Başkan Tutal'dan mahalle ziyareti

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Kaymakam Pişkin ve Başkan Tutal'dan mahalle ziyareti

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Tutal, Madenli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Tutal, Madenli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Pişkin ve Tutal, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla geziler düzenliyor.

Pişkin, yaptığı açıklamada vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde görerek ve çözüm üretmek için ziyaretler düzenlediklerini söyledi.

Tutal ise muhtarlardan mahalle hakkında bilgi aldıklarını, her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Deniz Pişkin Güncel Haberler

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