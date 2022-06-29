Kaymakam Pişkin ve Başkan Tutal'dan mahalle ziyareti Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Tutal, Madenli Mahallesi'ni ziyaret etti. Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Tutal, Madenli Mahallesi'ni ziyaret etti. Pişkin ve Tutal, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla geziler düzenliyor. Pişkin, yaptığı açıklamada vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde görerek ve çözüm üretmek için ziyaretler düzenlediklerini söyledi. Tutal ise muhtarlardan mahalle hakkında bilgi aldıklarını, her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydetti. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Deniz Pişkin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kaymakam Pişkin ve Başkan Tutal'dan mahalle ziyareti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.