Katı Ceza Uyarıları Sonrasında Şanghay Sokakları Bomboş - Haberler

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Katı Ceza Uyarıları Sonrasında Şanghay Sokakları Bomboş

DailyMotion.com - Güncel
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Şanghay sokakları sanki kıyamet sonrası filmlerinden bir sahneye benziyor.

Şanghay sokakları sanki kıyamet sonrası filmlerinden bir sahneye benziyor. Çünkü yetkililer karantina kurallarını ihlal edenleri katı cezalar uygulayacakları konusunda uyardı. Yeni vaka sayılarının 25 binin üzerine çıktığı Şanghay'da karantina kısıtlamaları 25 milyon kent sakininin çoğunu etkiliyor. Kentte özel araçların yollara çıkışı da yasaklanmış durumda

DailyMotion.com / Güncel

Kıyamet, Şanghay, Güncel, Haberler

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