TANKERE ÇARPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI Güncel Haberler KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda tankere çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Tem Otoyolu'nda tankere çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi Hereke Gişeleri yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 18 AAZ 305 plakalı kamyonet aniden yavaşlayan trafik nedeniyle aynı istikamette seyir halinde bulunan Kamil Turgut idaresindeki 34 BRE 541 plakalı akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan araç sürücüsünü kurtardı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel TEM Otoyolu Tragger Körfez Güncel Haberler

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