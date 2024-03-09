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Kastamonu'da Trafik Kazalarında 7 Kişi Yaralandı

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Kastamonu'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı. Bir tırın devrilmesi ve başka bir kazada çarpışan otomobiller sonucunda yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

Nurettin Taymaz idaresindeki 05 ABJ 468 plakalı tır, D-100 kara yolu Çorum kavşağı mevkiinde devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Ahmet Kaya yaralandı.

Bu sırada kaza bölgesinde yolun kontrolünü sağlamaya çalışan bir polis aracına da 41 U 5048 plakalı hafif ticari araç çarptı. Bu kazada ise yaralanan olmadı.

Tırın devrilmesi ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Suluca köyündeki bir başka kazada ise Adem Timuçin'in kullandığı 34 GRD 788 plakalı otomobil ile F.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile Adem Timuçin'in kullandığı otomobildeki Rahmi, Hazime ve Hamza Timuçin yaralandı.

Söz konusu kazalarda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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