Kastamonu'da Oyun Oynarken Selde Mahsur Kalanlar Masaların Üzerine Çıkarak Korundu

Oyun oynarken selde mahsur kaldılar: Masaların üzerine çıkarak selden korunmaya çalıştılar

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kahvehanede oyun oynadıkları sırada sele yakalanan vatandaşlar, masa ve sandalyelerin üzerlerine çıkarak korunmaya çalıştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinde bir kıraathanede oyun oynayan vatandaşlar, gelen sel sonrası masaların ve sandalyelerin üzerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Sel suları çekilinceye kadar kahvehaneden dışarı çıkamayan vatandaşlar, sel sularının çekilmesiyle kahvehaneden çıkabildi. Ayrıca cadde üzerinde bulunan birçok işyeri de sel sularının altında kaldı. Vatandaşlar, işyerlerine giren suları tahliye etmek için ellerinde küreklerle çalışmalarını sürdürüyor.

"Büyük bir afet yaşadık, işyerlerimiz sular altında kaldı"

Bugün büyük bir afet yaşadıklarını söyleyen Muzaffer Arslan, "İlçemizde yeteri kadar gider olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden merkezi sürekli su basıyor. Üst mahallelerden gelen yağmurlar komple bu caddede birikiyor. Bu yüzden dükkanlarımızda her daim sular altında kalıyor. İlçemizdeki dere ıslahı da bir türlü yapılmadı. Geçen yaşadığımız afette yapılacak denildi ama dere ıslahları yapılmadığı içinde biz her zaman bu durumla karşılaşacağız. Sudan içeriye giremiyoruz. Tezgahlarımız su altında kaldı. Makinelerimizin çalışıp çalışmadığını bilemiyorum. Bugün bir tezgah yaptırsak 30-40 bin lira civarında" dedi.

Yağmur yağacağını tahmin ettiği için evine gittiğini belirten Rıza Değirmen ise, "Eve gittikten sonra dolu yağdı, yağmur yağdı. Sular çekilince de dükkana gelip baktım. Dükkana sel suları dolmuş. Zararımız ne kadar bilmiyorum ama Allah'tan gelen bir şey. 60-70 bin lira civarında zararımız vardır. Çünkü müşterilerimizin televizyonları, radyoları, kabloları falan vardı dükkanda. Hepsi sel sularının altında kalmış bitmiş" diye konuştu.