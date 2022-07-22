Kastamonu'da 2 bin sülün doğaya salındı - Haberler

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Kastamonu'da 2 bin sülün doğaya salındı

AA - Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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Kastamonu'da 2 bin sülün doğaya salındı

Kastamonu'nun Taşköprü, Araç ve İhsangazi ilçelerinde 2 bin sülün doğaya salındaTarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Taşköprü, Araç ve İhsangazi'de 2 bin sülün doğaya bırakıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü, Araç ve İhsangazi ilçelerinde 2 bin sülün doğaya salında

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Taşköprü, Araç ve İhsangazi'de 2 bin sülün doğaya bırakıldı.

Taşköprü Avcılar Atıcılar ve Olta Balıkçılar Derneği Başkanı Şükrü Gümüş, AA muhabirine ilçede 4 ayrı bölgede doğaya sülün kuşu bırakıldığını söyledi.

Kuşların doğaya uyumunun önemli olduğunu vurgulayan Gümüş, "Doğaya salınan kuşların, doğaya adapte olana kadar vatandaşların yaklaşmaması ve kuşlara dokunmaması konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Sülün kuşu doğaya zarar veren birçok haşere, kene ve böcekler yiyerek beslenir. Bu sayede ise ormanlarımız daha güvenli hale getiriyorlar. Dört ayrı bölgede doğaya 700 sülün bırakıldı." dedi.

Gümüş, önümüzdeki günlerde de doğaya keklik bırakılacağını ifade etti.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

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