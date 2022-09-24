Kasapoğlu: "Gençlerle birlikte daha güçlü yarınlara yürüyoruz" Güncel Haberler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Kasapoğlu: "21 yıl önce Sakarya'da 3 adet yurt varken bugün 9 adet yurt var" SAKARYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Kasapoğlu: "21 yıl önce Sakarya'da 3 adet yurt varken bugün 9 adet yurt var" SAKARYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Güncel Kaynak: AA / Kenan Yeşilyurt Mehmet Kasapoğlu Sakarya Güncel Haberler

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