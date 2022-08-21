Kartal sahilinde denizde el bombası bulundu Güncel Haberler Kartal Dragos'ta, denize giren vatandaşların ihbarının ardından dalgıçlar tarafından yeri belirlenen el bombası, Sualtı Savunma (SAS) komandolarınca etkisiz hale getirilecek. Kartal Dragos'ta, denize giren vatandaşların ihbarının ardından dalgıçlar tarafından yeri belirlenen el bombası, Sualtı Savunma (SAS) komandolarınca etkisiz hale getirilecek. Alınan bilgilere göre, sahile serinlemek için gelen vatandaşlar, kıyıya yaklaşık 3 metre uzaklıkta ve 2 metre derinlikte, sarı renkli bir plastiğe sarılı halde el bombasına benzeyen cisim gördüklerini polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sahile güvenlik kordonu çekerek, vatandaşları buradan uzaklaştırdı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ihbarın doğru olduğunu belirledikten sonra el bombasının yerini fotoğrafladı. Olay yerine sevk edilen SAS komandolarının çalışması sonucunda bombanın etkisiz hale getirileceği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Zafer Arslan Güncel Haberler

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