Kartal'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kartal'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü

AA - Filiz Kınık Öz - Güncel
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Kartal'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kartal'da içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki takside çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Kartal'da içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki takside çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-100 kara yolu TEM bağlantı yolu Uğur Mumcu Mahallesi yakınlarında seyir halindeki Olcay Özer idaresindeki 34 TDV 58 plakalı taksinin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark ederek aracını yolun sağına çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, içinde yolcu bulunmayan takside hasara yol açtı.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasını ardından normale döndü.

AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

TEM Otoyolu, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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