KARTAL'da Otomobille Pilavcının Önüne Gelen Şüpheliler Silahlı Saldırı Düzenledi

Olay, saat 16.00 sıralarında Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Bankalar Caddesi'nde bulunan pilavcıya, otomobille gelen şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sırasında dükkanda bulunan iş yeri sahibinin kardeşi S.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi hastanede devam eden S.P.'nin bacağından yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel