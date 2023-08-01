Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında iş makinesi devrildi

KARTAL'da bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirildiği sırada iş makinesi devrildi. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kartal Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 50 yıllık 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi devrildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Devrilen iş makinesi vinç yardımıyla kaldırıldı.

Binanın toprak sahibi Nurettin Çoban, 51 senelik bir bina. Biz yıkmayı istedik. Yıkarken de vincin hatası değil, oradaki parçanın kopmayışı vinci devirdi. Şükür bir şey olmadı. Vinci kullanan kişiye bey olsaydı çok kötü olurdu. Çok şükür bir şey olmadı. Öylece atlatmış olduk dedi.