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Kartal'da Anadolu Adliyesinde Hükümlülere Yönelik Kafeterya Açıldı

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Kartal'daki Anadolu Adliyesinde hükümlülere meslek edindirme ve var olan meslekleri geliştirme çalışmaları kapsamında kafeterya açıldı. Kafeterya aynı anda 200 kişiye hizmet verebilecek.

Oğuzhan UYSAL /İSTANBUL, KARTAL'daki Anadolu Adliyesinde hükümlülere meslek edindirme ve var olan meslekleri geliştirme çalışmaları kapsamında kafeterya açıldı. İşletmeciliği Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılacak kafeteryada 30 personel görev yapacak. Kafeterya aynı anda 200 kişiye hizmet verebilecek.

Kartal'daki Anadolu Adliyesinde hükümlülere meslek edindirme ve var olan meslekleri geliştirme çalışmaları kapsamında kafeterya açıldı. Kafeterya Anadolu Adliyesinin C blok - 2. katında yaklaşık bin metrekarelik alanda 30 personelle 200 kişiye kadar hizmet verebilecek. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu işletmeden hizmet alanlar hem fiyat, kalite bağlamında daha iyi hizmet alma imkanı bulacaklar hem de ceza infaz kurumlarında yürütülen iyileştirme ve meslek edindirme çalışmalarını desteklemiş olacaklardır" ifadelerine yer verildi. Kafeteryanın açılışına Cezaevi idaresinden sorumlu Başsavcıvekili Kadir Yılmaz, başsavcıvekilleri, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı. Kurdela kesiminin ardından yargı mensupları kafeteryayı gezdi. Açılışta misafirlere yiyecek içecek ikramında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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