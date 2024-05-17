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Kars'ta Ehliyet Sınavında Kopya Çeken Şüpheliler Yakalandı

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Kars'ta yapılan ehliyet sınavında kopya çekmek için görüntü ve ses sistemi kullanan kursiyer ile yardım aldığı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında kopya düzeneği ele geçirildi.

Kars'ta, görüntü ve ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken kursiyer ile yardım aldığı şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, düzenek hazırlayan T.B'yi (46) sınav merkezi dışında, sınava giren M.D'yi (30) de kopya düzeneğiyle suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında kamera, kulaklık, mikrofon ve ses aktarım cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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