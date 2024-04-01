Kars Belediye Başkanlığını MHP adayı Ötüken Senger kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ötüken Senger 16 bin 35, DEM Parti adayı Kenan Karahancı 13 bin 453 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 100 )

-Senger'in öz geçmişi

Ötüken Senger, Kars'ta 1978'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini kentte tamamlayan Senger, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu'na öğretim görevlisi olarak atanan Senger, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'ndaki yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2018 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nü kurarak aynı bölüme bölüm başkanı olarak atanan Senger, aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.