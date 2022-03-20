Karlıova'da kar yağışı devam ediyor
AA - Bülent Temiz - Güncel
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Kar yığını içinde yol açma çalışması yapan iş makinesi Karlıova şehir merkezinde kar yağışı Kar altında kalan araçlar Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Kar yığını içinde yol açma çalışması yapan iş makinesi
Karlıova şehir merkezinde kar yağışı
Kar altında kalan araçlar
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.