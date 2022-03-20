Karlıova'da kar yağışı devam ediyor - Haberler

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Karlıova'da kar yağışı devam ediyor

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Kar yığını içinde yol açma çalışması yapan iş makinesi Karlıova şehir merkezinde kar yağışı Kar altında kalan araçlar Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Kar yığını içinde yol açma çalışması yapan iş makinesi

Karlıova şehir merkezinde kar yağışı

Kar altında kalan araçlar

Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Karlıova'da kar yağışı devam ediyor

Karlıova'da kar yağışı devam ediyor

Karlıova'da kar yağışı devam ediyor

AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haberler

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