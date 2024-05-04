Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş'a saldırı

Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, belediye hizmet binası ve araçlarına saldırı gerçekleştirildiğini, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Karataş, yazılı açıklamasında, belediyenin Tuzla hizmet binasına saldırı gerçekleştiğini, iki hizmet aracının da kundaklandığını kaydetti.

Araçlardan birinin tamamen yanmış, diğerinin de hasarlı durum olduğunu belirten Karataş, "Kundaklama sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Yapılan saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı şahsıma değil Tuzla halkımıza ve Karataş halkımıza yapılmıştır. Saldırı ile ilgili gerekli suç duyuruları tarafımızca ilgili yerlere yapılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ile ilgili gerekli hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyu ile paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.