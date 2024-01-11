Karamürsel'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Fulacık, Tahtalı, Başkiraz ve Kadriye mahallerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.
Kar yağışı, Fulacık, Tahtalı, Başkiraz ve Kadriye mahallerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Kar kalınlığı, bazı bölgelerde 15 santimetreye ulaştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.