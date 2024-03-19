Karamürsel'de Şehit Yakınları ve Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

İlçedeki bir kafede gerçekleştirilen programda, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun duasının ardından davetliler oruçlarını açtı.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, tek tek masaları dolaşarak, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Canbaba, yaptığı konuşmada, şehitleri minnet ve rahmetle yad ettiklerini belirterek, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Sağlık Müdürü Musa Callı, Karamürsel Muharip Gaziler Dernek Başkanı Yaşar Göközkut ve gazi yakınları katıldı.