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Karamürsel'de otomobil markete çarptı, bir kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, akaryakıt istasyonundaki markete çarptı. Kazada markette alışveriş yapan bir kişi hafif yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil akaryakıt istasyonundaki markete çarptı.

Ereğli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen E.C. (81), yakıt almak için pompaların bulunduğu alana yaklaştı.

Sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu araç istasyonun marketine girdi. Markette alışveriş yapan Y.K. kazada hafif yaralandı.

Yaralı ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılırken, istasyonun marketinde ve otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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