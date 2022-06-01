Karamürsel'de ilkokul öğrencilerinden "Minik Kalpler" resim sergisi - Haberler

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Karamürsel'de ilkokul öğrencilerinden "Minik Kalpler" resim sergisi

AA - Melih Palas - Güncel
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Karamürsel'de ilkokul öğrencilerinden 'Minik Kalpler' resim sergisi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ilkokul öğrencilerinin hazırladığı "Minik Kalpler" resim sergisi açıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ilkokul öğrencilerinin hazırladığı "Minik Kalpler" resim sergisi açıldı.

Bekir İlhami-Fatma Nedime Calp İlk ve Ortaokul Müdürü Timur Sağsöz, açılışta yaptığı konuşmada, değişime ve dönüşüme açık, çevreye duyarlı okul kompleksi içerisinde çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Okulu sadece akademik bilgilerin öğretildiği, tek yönlü yapı üzerine teşekkül ettirmediklerini dile getiren Sağsöz, "Okulumuzu, öğrencilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde sosyo-kültürel, fiziksel, duygusal ve bilişsel anlamda bir bütün olarak görüyoruz. Bu bütünlüğü de öğrencilerimizi yaşamla etkileşime sokarak bir dünya perspektifi yaratmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sağsöz, sadece sanata ilgi duyan öğrenciler yerine sanatı kültür olarak gören nesil yaratma hedeflerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Salgın sürecinde, öğrencilerimizin okul ve yaşamla arasındaki etkileşimin zayıflamasına karşın, sanatsal kurslar, eğitici ve öğretici projeler, öğrencilere birey odaklı yaklaşım ve vizyoner okul kimliğiyle onların okul ve yaşam etkileşimini güçlendirmeyi amaçladık." değerlendirmesinde bulundu.

Okuldaki sergi açılışına, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Öğretmen Hasan Çıkmış ve atölye grubu öğrencilerinin yaptığı resimler, büyük beğeni topladı.

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel Hisarcık Kocaeli Güncel Haberler

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