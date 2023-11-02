Karamürsel'de gaziler, İlçe Jandarma Komutanı Ak'ı ziyaret etti

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilciliği üyeleri, Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak'ı ziyaret etti.

Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, 2 ay önce İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Alihan Ak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Göközkut, ziyarette derneğin faaliyetleri hakkında İlçe Jandarma Komutanı Ak'a bilgi verdi.

Ak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını vurguladı.

Daha sonra Göközkut, İlçe Jandarma Komutanı Ak'a, "İstiklal Madalyası Kanunu" tablosu hediye etti.