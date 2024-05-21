Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında "Karaman Arkeolojisi" konulu panel düzenlendi.

Karaman Müze Müdürlüğü tarafından, bir otelin konferans salonunda düzenlenen panelde, Karaman'ın arkeolojik geçmişi ve Ermenek bölgesinde yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkartılan eserler hakkında bilgi verildi.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, panelde yaptığı konuşmada, Anadolu coğrafyasının otuzdan fazla medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle arkeoloji alanında öneminin büyük olduğunu söyledi.

Ortaya çıkartılan eserlerle bölgenin turizm alanında gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Sarıibrahim," şunları kaydetti:

"Anadolu yaşamın başladığı günden itibaren insanlığın var olduğu bir yer. Yapılan kazılar ve ortaya çıkartılan eserlerle bunlara tanık oluyoruz. Göbeklitepe, Efes Antik Kenti ve Anadolu coğrafyasındaki çeşitli yerlerde bunu görebiliyoruz. Toprağın altında yatan bu değerlerin yeryüzünün üstüne çıkartılarak, insanlara tanıtılması ve bunların sergilenerek, dünyaya, kültüre ve topluma açılması çok önemli."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş ise Karaman'ın tarih boyunca kültür mirası noktasında önemli bir yerde olduğunu söyledi.

Çalışmalar sonucunda elde edilen eserlerin bunun en büyük işareti olduğunu aktaran Gönültaş, eserlerin, yapımı tamamlanan müzede sergilenmeye başlamasıyla bölgenin kültürel tarihi ve dokusuna yeni bir değer kazandıracaklarını aktardı.

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen de vakıf olarak yapımını üstlendikleri müzenin tamamlandığını ve yıl içinde açılışının gerçekleştirilmesiyle bölgenin turizm alanında gelişme göstereceğini belirtti.

Panele, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, Ayrancı Kaymakamı Alptekin Ünlü, Sarıveliler Kaymakamı Merve Gülsüm Kütük, Başyayla Kaymakamı Gizem Karlıca, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Alkan, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu ve akademisyenler katıldı.