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Karaelmas Ekspresi Zonguldak'ta Turistik Yerleri Ziyaret Etti

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Tanıtım seferi kapsamında Zonguldak'a gelen Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi'nin yolcuları, Maden Müzesi'ni ve Gökgöl Mağarası'nı ziyaret etti. Tren, 12 Nisan'da başlayacak Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında gece saatlerinde Zonguldak Garı'na geldi.

Tanıtım seferi kapsamında Zonguldak'a gelen Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi'nin yolcuları, Maden Müzesi'ni ve Gökgöl Mağarası'nı ziyaret etti.

Tren, 12 Nisan'da başlayacak Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında gece saatlerinde Zonguldak Garı'na geldi.

Aralarında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı'nın da yer aldığı heyet ile trenin yolcuları, Maden Müzesi'ni gezdi.

"Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde madencilik tarihinin anlatıldığı gezide, daha sonra Bakan Yardımcısı Alpaslan ve beraberindekilere Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağında madencilerin çalışma şartları, maden ocağının işleyişi ve çalışma süreci anlatıldı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, gezi sonrası gazetecilere, Zonguldak'ın tarihinin, taş kömürünün tarihiyle özdeşleşmiş bir kent olduğunu söyledi.

Bunun bir müze konseptinde anlatılmasının son derece önemli olduğunu belirten Alpaslan, "Burada yaşanan bir tarih, ekonomi var. Bilimsel anlamda gelişmeler olduğu gibi insani anlamda çok büyük bir yaşam tarihi var. Çok etkileyici. Karaelmas Ekspresi'mizin isminin de buradan gelmesi son drece anlamlı. Karaelmas Ekspresi ile gelen ziyaretçilerimizin bu müzede gezecek olması, gezinin daha anlamlı olması açısından çok güzel. Çok değerli bir müze." ifadelerini kullandı.

Alpaslan ile beraberindekiler ve ziyaretçiler, daha sonra galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle ilgi gören, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son dönemde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu olan Gökgöl Mağarası'nı gezdi.

Gezinin ardından maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu", Zonguldak Garı'nda konser verdi. Yolcular da zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Konserin ardından tren, Karabük'ün Yenice ilçesine gitti.

Kaynak: AA / Güncel

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