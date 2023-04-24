Karadeniz'de balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
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Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçede küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, kıyıya dönerken yunus sürüsüyle karşılaştı.
Balıkçılar, uzun süre kendilerine eşlik eden yunusları ilgiyle izledi.
Tekneyle yarışan yunusların bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel