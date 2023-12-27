Karadağ'da eğitim çalışanları maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da eğitim çalışanlarının maaşlarına zam talebiyle düzenlediği gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Karadağ Meclis binası önünde toplanan eğitim çalışanları, maaşlarına zam isteyerek gösteri düzenledi.

Karadağ Eğitimciler Sendikasınca (SPCG) düzenlenen gösteride, eğitim çalışanlarına 1 Ocak 2024 itibarıyla yüzde 10 oranında zam yapılmaması durumunda, eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin grevle başlayacağı ifade edildi.

"Eğitimcinin memnun ve eğitim sisteminin iyi olması gerekir"

Göstericiler, "Milletvekilleri, Meclisteki sesimiz olun", "Eğitim satılık değildir" ve "Eğitim çalışanlarıyla dayanışma" yazılı dövizler taşıdı.

SPCG Başkanı Radomir Bozovic, gösteride yaptığı konuşmada, "Eğitimcinin memnun ve eğitim sisteminin iyi olması gerekir." dedi.

Bozovic, eğitim çalışanlarının maaşlarına yüzde 10'u 2024, yüzde 10'u 2025 başında yapılmak üzere toplam yüzde 20 oranında zam yapılması hususunda, geçen yıl anlaşmaya vardıklarını ancak hükümetin eğitimcileri bütçeye dahil etmediğini savundu.