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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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Karabük'ün il merkezi ve ilçelerinde dün başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar kalınlığı Keltepe Kayak Merkezi'nde 20 santimetreye ulaştı. Trafik ve Karayolları ekipleri, kar yağışına karşı önlem aldı.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İl merkezi ve ilçelerde dün başlayan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Trafik ve Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.

Öte yandan Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisinde de sis etkili oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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