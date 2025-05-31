Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten kısa kısa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda birçok projenin hayata geçirildiğini, bunlardan birisinin de "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda birçok projenin hayata geçirildiğini, bunlardan birisinin de "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" olduğunu söyledi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla çok önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Aile topluluğumuzun temeli, en kadim, en köklü müesseselerimizden biridir. Bu sayede devletimiz de milletimiz de güçlü konumdadır. İlgili bakanlık ve kurullarımızca sağlıklı nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirildi. Değerlerimizin ve nesillerimizin devamı için bu çok önemlidir." diye konuştu.

Ülke genelinde olduğu gibi Karabük'te de doğurganlık oranının düşük olduğunu belirten Şahin, gerekli önlemleri bir an önce almak için ihtiyaç duyulan politikaları uygulamaya başladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda Aile ve Gençlik Fonu'nun hayata geçirildiğini ve Karabük'ün de bu fondan payını aldığını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuldu. Bu krediye Karabük'ten 374 çiftimiz başvurdu. Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, şu ana kadar kredisi onaylanan 113 çifte 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı' kapsamında eğitimler veriliyor. Gençlerin hem psikolojik hem maddi hem de sosyal yönden desteklenmesi, sağlam temeller üzerine oturtulmuş aile yapısı sağlayacaktır. 18-29 yaş aralığındaki çiftler, diğer kriterleri de taşıması durumunda e-Devlet üzerinden başvurarak sisteme dahil olabiliyor. Bu projeler kapsamında, ömür boyu çiftlerimizin yanında olunacak."

Şahin, bir diğer önemli projenin de doğum yardımı olduğunu belirterek, ödemelere 2 gün önce başlandığını ifade etti.

Karabük Üniversitesinin 18. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Karabük Üniversitesinin 18'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin kuruluş gününden bugüne her alanda büyük gelişimler sağladığını belirtti.

Üniversitede 42 bin öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Kırışık, "Devletimizin çok büyük bütçeler ayırarak Karabük Üniversitesi kampüsümüzü binalarıyla, yollarıyla, köprüleriyle, stadyumuyla, akademik ve idari personeliyle her açıdan inşa ettiğini görüyorum. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kararı vermesinde ve bu karar sürecinden sonra gerçekleştirmiş olduğu büyük destekler nedeniyle çok teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, rektör yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile diğer ilgililer, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Karabük Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Karabük Belediyesi, şehir genelinde yol konforunu artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program kapsamında mahalle mahalle ilerleyerek sıcak asfalt serim işlemlerine devam ediyor.

Mevcut yollarda zamanla oluşan bozulmaların giderildiği çalışmalarda, yüksek dayanıklılığa sahip asfalt malzemeleri kullanılarak uzun ömürlü bir zemin oluşturuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük'ün her noktasında altyapıyı güçlendiren, uzun ömürlü ve planlı asfalt çalışması yürüttüklerini vurgulayarak, "Sadece bozuk yolları onarmakla kalmıyor, aynı zamanda mahallelerimizin genel yapısını daha düzenli ve yaşanabilir hale getiriyoruz. Hedefimiz hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak, ulaşım konforunu artıracak, kalıcı ve nitelikli hizmet üretmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Kadınlarla ilgili 'jinekoloji randevusu' iddiasına bakanlıktan yalanlama

Kadınlarla ilgili ortalığı karıştıran "jinekoloji randevusu" iddiası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
'Camide minibüsünü yıkama' diye uyaran muhtarı arkasından koşup bıçakladı

'Camide yıkama' uyarısı kanla sonuçlandı! Bir anda arkasında bitti
Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.