Karabük Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenciler, İsrail'in 7 aydır Gazze'ye karadan ve havadan düzenlediği saldırıları protesto etti.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organize ettiği etkinlikte İslami İlimler Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, Filistin ve Türk bayrakları ile "Su yok, elektrik yok, vicdan yok", "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli", "Müslüman zulme boyun eğmez" yazılı dövizlerle Teknoloji Fakültesi önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca tekbir getiren öğrenciler, Gazze'ye destek sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Azerbaycanlı öğrenci Reşat Aliyev, 1948'den bugüne milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla tarihte insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirilecek bir soykırım halini aldığını söyledi.

Aliyev, 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail tarafından katledildiğini belirterek, "Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail devleti, artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının, dünyanın çeşitli yerlerinde protesto edildiğine dikkati çeken Aliyev, geçen hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösterilerin dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlediğini ifade etti.

Aliyev, ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan bu insani duruşu, dersleri iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm öğrencilere AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bizler de vicdan sahibi her genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'SayStop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. Karabük ÜNİAK teşkilatı ve Karabük Üniversitesi öğrencileri olarak, Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD Arizona Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor, 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve 'SayStop' eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."

Açıklamanın Filistinli öğrenci Ali Alkhadra tarafından İngilizce okunmasının ardından sona eren eyleme, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.