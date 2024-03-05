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Karabük'te Okul Bahçelerinde Geleneksel Çocuk Oyunlarına Yer Veriliyor

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Karabük'teki okulların bahçesinde oluşturulan oyun alanları, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılmasını sağlarken, öğrencilere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Aydınlıkevler İlkokulu'nda öğrenciler tombik, yakan top, mendil kapmaca gibi oyunları oynuyor.

Karabük'te unutulmaya yüz tutmuş oyunların yaşatılması amacıyla okul bahçelerinde oluşturulan alanlar aynı zamanda çocukların eğlenceli vakit geçirmelerine imkan sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması için yürütülen çalışma kapsamında kentteki okulların bahçesinde oyun alanları oluşturuldu.

Aydınlıkevler İlkokulu'nda hazırlanan alanları kullanan öğrenciler, beden eğitimi derslerinde ve teneffüslerde, "yağ satarım bal satarım, körebe, kutu kutu pense, istop, ip atlama, misket, yakan top, mangala, tombik, mendil kapmaca, seksek, aç kapıyı bezirgan başı ve üçtaş" oynuyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere, öğrencilerin akademik başarının yanında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmasını da hayata hazırlanmaları anlamında çok önemli gördüklerini söyledi.

Akbaş, "Her şey dört duvar arasında sınıfta olmaz. Öğretmenlerimiz geleneksel çocuk oyunlarını organize etmişler. Tüm çocuklarımız oynamaktan çok mutlular. Gençlerimizin geleneksel çocuk oyunlarımızı bilmeleri ve oynamalarının köklerimizi tanımaları anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Çağla Yaşar da geleneksel çocuk oyunlarını çok önemsediklerine değinerek, "Bizlerin çocukluğunda oynanan tombik, yakan top ve mendil kapmaca gibi oyunları öğretiyoruz. Çocuklarımızın bu oyunları kavrayarak eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyoruz. Hayatları evlerde ekran bağımlılığıyla televizyon, bilgisayar, tablet karşısında geçiyor. Biz okul ortamında bunun önüne geçmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Yaşar, çocukların obeziteyle baş etmelerini de sağlamak istediklerini vurgulayarak, spor yapmaları ve sağlıklı beslenmeleri yönündeki uygulamalarla öğrencileri daha sağlıklı, geleceğe daha güzel bakan gençler olarak yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

3. sınıf öğrencisi Pelin Uludağ ise 3 taş oyunu oynadığını ve çok eğlendiğini dile getirerek, "Geleneksel çocuk oyunlarını oynamak telefon, tablet ve televizyondan uzaklaştırıyor. Okul dışında da oynuyoruz. Bu oyunları çok seviyorum." dedi.

3. sınıfta okuyan Nehir Eslem Şanyer de oyunları oynarken çok mutlu olduğunu belirtti. 4. sınıf öğrencisi Zehra Kayaoğlu ise mendil kapmaca oynadığını ve çok eğlendiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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