Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle 5 ev tahliye edildi. Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle 5 ev tahliye edildi. Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta sağanağın ardından heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Dağ Sokak'ta iki, aynı mahalledeki Sorgun Sokak'ta ise üç olmak üzere 5 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekildi. AA / Orhan Kuzu - Güncel İtfaiye Karabük AFAD Güncel Haberler

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