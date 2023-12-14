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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

14 Aralık 2023 11:18 Güncelleme: 11:20 Abone Ol

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonun ardından şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliler, soruşturma süreci devam ediyor.