Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonun ardından şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliler, soruşturma süreci devam ediyor.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonlarında yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimliklerce adli kontrol şartıyla salıverildi.