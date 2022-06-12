Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak ulaşım İzmir- Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor. Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Yozgat-Çorum yolunun 3-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sürdürülüyor. Havsa-Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde demir yolu köprüsü yapım çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tokat-Niksar yolunun 33-35, Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde (Akçaabat Yıldızlı mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor. Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor. Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel Anadolu Otoyolu Çanakkale Kaynaşlı Aliağa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kara yollarında durum - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.