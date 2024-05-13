Kara Kuvvetleri Komutanı Hakkari ve Şırnak'ta İncelemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari ve Şırnak inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Hakkari Çukurca'daki komuta merkezinde devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki komandoların üs bölgelerini de denetlediği ve daha sonra Irak-Suriye sınırında yer alan Şırnak Silopi'deki Altunbey Hudut Karakolu'na geçtiği kaydedildi.

Orgeneral Bayraktaroğlu'nun burada da Mehmetçiklerle yemek yediği ve sınır ötesinde operasyon icra eden birlikleri yerinde denetleyerek talimatlar verdiği belirtildi.

Paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun incelemelerde bulunduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.