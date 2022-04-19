Kapaklı'da jandarma 4 ayda 34 şüpheliyi yakaladı
AA - Uğur Arslan - Güncel
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Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri yılın dört ayında çeşitli suçlardan 34 şüpheliyi yakaladı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri yılın dört ayında çeşitli suçlardan 34 şüpheliyi yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık, kasten adam yaralama, kamu malına zarar verme suçları başta olmak üzere, 11 suçtan 34 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler ardından adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan trafik, asayiş, kaçakçılıkla mücadele ekipleri ve Suç Araştırma Timi (JASAT) de ilçenin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştirdi.
Ekiplerin ilçe genelinde denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
AA / Uğur Arslan - Güncel