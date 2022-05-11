Kanada'nın Vancouver Kentinde Irkçılık Karşıtı Gösteri - Haberler

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Kanada'nın Vancouver Kentinde Irkçılık Karşıtı Gösteri

Xinhua - Güncel
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Kanada'nın Vancouver Kentinde Irkçılık Karşıtı Gösteri

VANCOUVER, 11 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen Asyalılara yönelik ırkçlılığı protesto eyleminde pankart taşıyan insanlar görülüyor, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

VANCOUVER, 11 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen Asyalılara yönelik ırkçlılığı protesto eyleminde pankart taşıyan insanlar görülüyor, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Vancouver, Protesto, Kanada, Mayıs, Güncel, Haberler

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