Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Adem Akalan - Güncel
 - Güncelleme:
Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde caddeye çıkan kamyonete çarpan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Hüseyin Özen (17), hayatını kaybetti.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde caddeye çıkan kamyonete çarpan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Hüseyin Özen (17), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Abdurrahmanlar Mahallesi Şatırlı mevkisi yol ayrımında meydana geldi. Hüseyin Özen yönetimindeki 07 AOR 727 plakalı motosiklet, caddeye çıkan H.B. (55) yönetimindeki 07 YAD 08 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü Özen yaralandı. Çağırılan ambulansla Antalya Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Özen, kurtarılamadı. Kamyonet şoförü H.B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Özen'in, ara yoldan çıkan kamyonete çarpmamak için motosikletini yan yatırdığı, ancak yine de arka tekerleğe çarptığı, çevredekiler ile kamyonettekilerin yardıma koştuğu görüldü.

Hüseyin Özen'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Serik ilçesi Tekke Mahallesi Küpürdüm Mezarlığı'na götürüldü. Özen'in annesi, cenazesinin alınacağı sırada gözyaşlarını tutamadı.


Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel

Antalya, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title