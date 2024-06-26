Kamu Görevlileri Vergi Yükünün Hafifletilmesi İstendi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Kamu görevlileri üzerindeki vergi yükü hafifletilmelidir. Vergilerimizin yüzde 15 ile sabitlenmesini istiyoruz. Vergide adalet ilkesi gereği, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın." dedi.

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in 32. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara'da bir otelde düzenlenen programda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, bugünün değişen şartlarına uyarlanması gerektiğini söyledi.

Konfederasyon olarak, yeni kamu personel rejiminin temel ilkelerini, hedeflerini, beklentilerini ortaya koyan bir çalışma yaptıklarını anlatan Kahveci, şöyle konuştu:

"Bütün sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, devletin asli ve sürekli görevleri kadrolu memurlar eliyle gördürülmelidir. Atamalarda liyakat ve ehliyet esas alınmalı, mülakat uygulamasına son verilmelidir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği, adalet ve hakkaniyet ilkelerine göre düzenli aralıklarla yapılmalı ve yazılı sınava dayalı olma şartı getirilmelidir. Yönetici atamasında mutlaka yeni bir anlayışa, yaklaşıma ihtiyacımız var. Önerimiz, merkezi bir sınav yapılması, daha sonra da yönetici akademisi oluşturulması.

Günün gereklerine uygun bir harcırah kanunu hazırlanmalıdır. Kadrosuzluk nedeniyle derece yükselmesi yapamayan memurlara yükselebilecekleri en üst kadro derecesi verilmelidir. Artık enflasyona dayalı ücret politikasını bırakıp, enflasyonun üzerinde çalışanlarımıza, emeklilerimize refah ücreti getirmemiz lazım. Enflasyon artı refah ücreti talep ediyoruz."

Birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek gösterge oranlarının 3600 olarak belirlenmesi gerektiğini ifade eden Kahveci, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden ödenmesini istedi.

Tüm memurlara bayram ikramiyesi verilmesi talebini de dile getiren Kahveci, "Kamu görevlileri üzerindeki vergi yükü hafifletilmelidir. Biz vergilerimizin yüzde 15 ile sabitlenmesini istiyoruz. Vergide adalet ilkesi gereği, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın." dedi.

"Milletimizin refahını yükseltecek işlere, hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise Türkiye Kamu-Sen'in 32. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Uygur, zor dönemlerden geçtiklerini, vesayet odakları ve terörle mücadele ettiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"En son 15 Temmuz'da yaşadık. Bir gecede 250 şehidimiz ve 2 bin 500 civarında gazimizle, onun neticesinde kurulan, odak noktası millet, vatan, istikbal ve istiklal olan Cumhur İttifakı ile güçlü bir şekilde milletimizin desteğiyle, milletimiz için eser, hizmet üreterek, milletimizin refah düzeyini artırma noktasındaki bütün olumsuzluklara rağmen bütün gücümüzle heybemiz dolu bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını hem 14 Mayıs'ta hem 28 Mayıs'ta ardına kadar açtık. Bundan sonra da milletimiz için çalışmaya, gayret etmeye, istişare etmeye, 85 milyonun her bir ferdiyle hemhal olmaya, sivil toplum kuruluşlarımızın her biriyle diyalog kanallarımızı açık tutmaya ve milletimizin refahını yükseltecek işlere, hizmetlere imza atmaya bütün gücümüzle Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye Kamu-Sen'in, memurun, çalışanın hakkını devlete zarar getirmeden aradığını ve bütün sendikalara örnek gösterilecek faaliyetleri bulunduğunu söyledi.

Buğday, silah ve enerjinin stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Yıldırım, "Buğdayımızı kendimiz üretiyoruz, kimseye ihtiyacımız yok. Savunma sanayisi ihracatında ilk 10'a giren bir ülke haline geldik. Önümüzdeki 3-4 sene içerisinde lüzumlu olan enerjiyi kendi milli kaynaklarımızla üreteceğiz. Enerji kaynaklarında en kötü ihtimal yüzde 60'lık enerjiyi kendimiz üreteceğiz. O zaman refah payı yükselecek. Cunmur İttifakı bunun bütün temellerini attı, önümüzdeki 5 sene içerisinde bu hayata geçecek." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise Türkiye'nin geçmişinden aldığı ilhamla geleceğe hedef koyduğunu belirterek, "Geçmişte Türkiye'ye bir alan biçilmiş, bir çerçeve çizilmişti. Kendi silahını üretmek hikayeydi. Türkiye'nin dışarıdaydı ipi ama şimdi Türkiye o ipi kopardı. Artık bu milletin öz evlatlatlarının iradesiyle bu ülke yönetiliyor." diye konuştu.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve sendika temsilcileri de katıldı.