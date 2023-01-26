Kalp yetmezliği olan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi Güncel Haberler Bitlis'te yaşayan ve kalp yetmezliği bulunan 16 yaşındaki Berivan Aydemir, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi. Bitlis'te yaşayan ve kalp yetmezliği bulunan 16 yaşındaki Berivan Aydemir, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akut romatizmal ateşe bağlı kalp yetmezliği bulunan Aydemir, 24 Ocak'ta yakınları tarafından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü. Muayene ve tetkiklerin ardından İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, Aydemir'in acil tedavi edilmesi için uçak ambulans talebinde bulundu. Bunun üzerine Aydemir, Muş Sultan Alparslan Havalimanına gönderilen ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesine sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Bitlis Ankara Güncel Haberler

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