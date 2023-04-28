KALP KRİZİNDEN ÖLEN MÜDÜRE OKULUNDA ANMA

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kalp krizinden yaşamını yitiren okul müdürü Recep Burak Demirel (43) için, görev yaptığı okulda anma töreni düzenlendi. Demirel'in boş kalan odasındaki masaya gül bırakan öğrencileri, gözyaşlarını tutamadı.

Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Burak Demirel, 2 gün önce arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçının ardından fenalaşınca, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 2 çocuk babası Demirel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demirel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gönderildiği memleketi Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verildi.

'ÖĞRENCİLERE ÖRNEK BİR ÖĞRETMENDİ'

İlçede 9 yıldır görev yapan Recep Burak Demirel için okulun bahçesinde anma etkinliği düzenlendi. Anma töreninde konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Demirel'in öğrencilere çok örnek bir öğretmen olduğunu ifade ederek, 'Acımız büyük, bizi yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Recep hocamız çok başarılı ve yardımsever, öğrencilere örnek bir öğretmendi. Okuldaki görevli öğretmenlerle çok güzel işler başardı. Maalesef ebediyete göç ederek gitti. Mekanı cennet olsun. Tüm eğitim camiasının başı sağ olsun' dedi.Öğrencilerden Hüranur Yağır da 'Müdürümüz okul için bizler için elinden gelen her şeyi yaptı. Bir yerlere gelebilmemiz için çabaladı. Biz ondan çok razıydık. Allah da ondan razı olsun' diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından tören, Kuran'ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Öğrencilerin gözyaşı döktüğü anma töreni, daha sonra Demirel'in masasına güllerin bırakılması ile son buldu. (DHA)