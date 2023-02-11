Kalbine yenik düşen şehit astsubay, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Trabzon'da görev yapan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki yedek astsubay Bedirhan Bağcı'nın cenazesi, düzenlenen askeri törenle memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi. Trabzon'da görev yapan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki yedek astsubay Bedirhan Bağcı'nın cenazesi, düzenlenen askeri törenle memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi. Trabzon'daki işlemlerin ardından Taşova ilçesine getirilen Bağcı'nın cenazesi, Merkez Çarşı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Doğu Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bağcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Amasya Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban ile vatandaşlar katıldı. ??????? Kaynak: AA / Güncel Kalp Krizi Trabzon Amasya Güncel Haberler

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