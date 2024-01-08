Kahve yapan robotun çeşitli görüntüleri
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde düzenlenen kahve fuarında yapay zekalı bir robot, kahve yapma konusunda ustalara taş çıkardı. Robotun kahve yaptığı anlar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)
Kahve yapan robotun çeşitli görüntüleri
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde düzenlenen kahve fuarında yapay zekalı bir robot, kahve yapma konusunda ustalara taş çıkardı. Robotun kahve yaptığı anlar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)