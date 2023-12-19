Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Nusret Kula Operasyonu kapsamında ilçe kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetinde, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

Malzemeler, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Terör Operasyon Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title