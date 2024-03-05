Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Tedavi Edilen Yaban Keçisi Doğal Yaşam Alanına Bırakılacak

Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bitkin haldeki yaban keçisi, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına salınacak. Yaban keçisini bulan Ahmet Kepenek, durumu yetkililere bildirdi ve hayvan tedavi altına alındı. Yaban keçisinin görme yetisini kaybettiği belirlendi ve tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı açıklandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kırsal Karamanlı Mahallesi Kışla Obası'nda yaşayan Ahmet Kepenek, bahçesinde tellerin arasına sıkışmış ve bitkin düşmüş bir yaban keçisi olduğunu gördü.

Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarttığı yaban keçisini eve getiren Kepenek, yem ve su verdiği hayvanı korumaya alarak durumu güvenlik korucularına haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kepenek'ten teslim alınan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürülerek muayene edildi.

Görme yetisini kaybettiği tespit edilen hayvanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürü Faruk Tülücü, yaban keçilerinin kentte 8 farklı alanda yaşamlarını sürdürdüğünü, bazen yiyecek bulamadıklarında insanların yaşam alanlarına indiklerini belirtti.

Kepenek'i göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı tebrik eden Tülücü, "Yaban keçisi, bir hafta veya daha uzun bir süre tedavi görebilir. Çünkü gözü görmüyor. Bütün tedavileri yapıldıktan sonra eğer doğal ortama adapte olabilecekse yakalamış olduğumuz bölgede doğaya salınacaktır." diye konuştu.

Tülücü, yaban hayvanların doğada sürdürülebilirliğinin sağlanması için bu tür durumlarda hayvana zarar verilmeden ilgili yerlere bilgi verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SON DAKİKA HATAY'DA DEPREM | Hatay'da deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Hatay Samandağ depreminin büyüklüğü ne? KARABÜK İFTAR VAKTİ | Karabük'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? AĞRI İFTAR VAKTİ | Ağrı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ISPARTA İFTAR VAKTİ | Isparta'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Melsum Erdost kimdir? Melsum Erdost kaç yaşında, şarkıları neler? IĞDIR İFTAR VAKTİ | Iğdır'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Murat kaç yaşında? HAKKARİ İFTAR VAKTİ | Hakkari'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ | Gümüşhane'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Mart bu akşam hangi maçlar var? Bugün maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? GİRESUN İFTAR VAKTİ | Giresun'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Bayern Münih-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih-Lazio maçı şifresiz mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title