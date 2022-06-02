Kahramanmaraş'ta 1382 adet sikke ele geçirildi; 1 gözaltı - Haberler

Kahramanmaraş'ta 1382 adet sikke ele geçirildi; 1 gözaltı KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait 1382 adet sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait 1382 adet sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesinde K.Y.'nin (42) elinde tarihi eser olduğu ve eserlerle birlikte ilçeden ayrılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Ceceli Mahallesi'nde K.Y.'nin kullandığı otomobili durdu. Otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1382 adet sikke ele geçirdi.Ekipler K.Y.'yi gözaltına alırken, sikkeler ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel Kahramanmaraş Roma Güncel Haberler

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