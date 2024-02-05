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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Kaymakamı evinde ölü bulundu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekinözü ilçesi Kaymakamı Mesut Coşkun'un evinde ölü bulunmasının ardından adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

'ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Kaymakamı Mesut Coşkun'un lojmanda ölü bulunmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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